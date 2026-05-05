A Fundación Rosalía de Castro inaugura a exposición «Rosalía Ilustrada»
A sede da Deputación de Pontevedra en Vigo acolle desde este martes a exposición «Rosalía Ilustrada», unha proposta cultural que pon en diálogo a literatura de Rosalía de Castro coa arte visual contemporánea a través de 35 ilustracións orixinais realizadas por 34 artistas galegos e galegas. A mostra poderá visitarse ata o vindeiro 12 de xuño no edificio provincial da rúa Chao, no Casco Vello.
