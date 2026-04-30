Lucía Feijoo Viera

La reina Letizia comparte diálogo, café y baile con un grupo de mujeres de etnia gitana

La reina Letizia, acompañada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha mantenido este jueves un encuentro con un grupo representativo de mujeres gitanas y con la Fundación Secretariado Gitano para dialogar sobre asuntos como el acceso al empleo, la educación, el progreso social, la discriminación, la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres de etnia gitana. Letizia se ha reunido con siete mujeres de perfiles muy distintos, representativas de esa diversidad que hoy atraviesa la comunidad gitana. El encuentro ha tenido un emocionante final cuando estas mujeres le han entregado a Doña Letizia una placa conmemorativa donde se puede leer "Gracias por caminar junto a nosotras, mujeres portadoras de historia, fuerza y orgullo". Después, la reina ha compartido un café con trabajadores y beneficiarios de la fundación, en un ambiente distendido en el que ha sonado "Sin miedo a la libertad", considerada un himno de la mujer gitana.