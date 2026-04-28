Sara Fernández

España será el primer país en aplicar una nueva técnica que convierte las células en fármacos para la artrosis de rodilla

Japón se acaba de convertir en el primer país del mundo en autorizar tratamientos basados en la reprogramación celular total, en concreto contra dos enfermedades: la insuficiencia cardiaca grave y el Párkinson. Se trata de una técnica revolucionaria que permite que la reprogramación de células cure y regenere tejidos, por lo que su aplicación puede significar un "cambio de paradigma en la medicina, sobre todo frente a enfermedades asociadas al envejecimiento", según interpreta el doctor Pedro Guillén, uno de los mayores e