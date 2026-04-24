Pedro Fernández

El V Foro de Turismo analizó cómo la digitalización está redefiniendo el sector

El V Foro de Turismo, impulsado por FARO DE VIGO, Prensa Ibérica y SEGITTUR, reunió este jueves en la sede de Chapela a representantes institucionales y empresariales para analizar cómo la digitalización está redefiniendo el sector y los desafíos de esta transformación. Bajo el título ‘Transformación Digital en Turismo: Innovar para Competir y Conectar’, la jornada combinó intervenciones y mesas de debate en las que se abordó cómo la tecnología está transformando la competitividad de los destinos. El encuentro fue conducido por los periodistas Elena Ocampo y Víctor Currás, quien se encargó de abrir la jornada y dar paso al alcalde de Abel Caballero, que ofreció su visión sobre el papel del turismo y su evolución.