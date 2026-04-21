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Monseñor Quinteiro Fiuza aborda la actualidad en un encuentro exclusivo para suscriptores

Monseñor Quinteiro Fiuza aborda la actualidad en un encuentro exclusivo para suscriptores

Pedro Fernández

Monseñor Quinteiro Fiuza aborda la actualidad en un encuentro exclusivo para suscriptores

Pedro Fernández

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El obispo emérito de Tui-Vigo y actual responsable mundial del Apostolado del Mar, monseñor Luis Quinteiro Fiuza, convirtió ayer el encuentro con suscriptores de FARO en una reflexión sobre una Iglesia obligada a mirar de frente a la actualidad más convulsa. Preguntado por el periodista Borja Melchor, el exobispo vinculó su intervención a la crisis internacional abierta en Oriente Medio, con Estados Unidos a la espera de una respuesta iraní tras cerrarse sin acuerdo la primera ronda de contactos en Islamabad y con Israel manteniendo la presión militar sobre el sur del Líbano en vísperas de nuevas conversaciones en Washington.

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