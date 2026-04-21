Pedro Fernández

Monseñor Quinteiro Fiuza aborda la actualidad en un encuentro exclusivo para suscriptores

El obispo emérito de Tui-Vigo y actual responsable mundial del Apostolado del Mar, monseñor Luis Quinteiro Fiuza, convirtió ayer el encuentro con suscriptores de FARO en una reflexión sobre una Iglesia obligada a mirar de frente a la actualidad más convulsa. Preguntado por el periodista Borja Melchor, el exobispo vinculó su intervención a la crisis internacional abierta en Oriente Medio, con Estados Unidos a la espera de una respuesta iraní tras cerrarse sin acuerdo la primera ronda de contactos en Islamabad y con Israel manteniendo la presión militar sobre el sur del Líbano en vísperas de nuevas conversaciones en Washington.