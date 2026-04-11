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El «hombre del bosque» explica cómo las hormigas protegen y expanden el pulgón

El divulgador científico e influencer David Eyo, conocido como “el hombre del bosque”, advirtió sobre la aparición de pulgones en primavera, una de las plagas más habituales en plantas y cultivos, y explicó la estrecha relación que mantienen con algunas especies de hormigas. Según detalló, estos insectos no solo protegen a los áfidos de sus depredadores, sino que también los trasladan entre ramas y se alimentan de la sustancia azucarada que expulsan. Eyo señaló que los pulgones dañan a las plantas al alimentarse de su savia, lo que puede provocar debilitamiento y deformaciones en hojas y brotes, y recomendó actuar en las primeras fases con remedios naturales, aunque en infestaciones avanzadas puede ser necesario recurrir a insecticidas comerciales.