Tertúlia: conversar para crear comunidade
Fillas de Cassandra presentaron nunha entrevista o universo de 'Tertúlia', o seu segundo disco, un traballo que reivindica a conversa, a comunidade e os espazos públicos como lugares de encontro fronte á hiperconectividade e ao illamento actual. María SOA e Sara Faro explicaron que o álbum bebe de referentes visuais como Ángeles Santos ou Maruja Mallo, mestura experimentación sonora con tradición galega e abre tamén unha dimensión máis íntima, na que falan por primeira vez do amor, da amizade e das redes de apoio entre mulleres. O proxecto, atravesado por símbolos como as cadeiras, as paradas de autobús ou os coros familiares, culminará na súa presentación en directo o 9 de maio en Pontevedra, nun espectáculo pensado para converter esa "tertulia" nunha experiencia colectiva sobre o escenario.