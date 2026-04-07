DIRECTO | Artemis finaliza el histórico recorrido lunar y se prepara para emprender el camino de vuelta hacia la Tierra / Sara Fernández

DIRECTO | Artemis finaliza el histórico recorrido lunar y se prepara para emprender el camino de vuelta hacia la Tierra

Esta madrugada, la misión Artemis ha completado la parte más emocionante de su recorrido espacial. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se han convertido oficialmente en los humanos que más lejos han viajado desde la Tierra. También han sido los primeros terrícolas en observar con sus propios ojos la cara oculta de la Luna y un espectacular eclipse solar de casi una hora en pleno espacio. Tras finalizar este recorrido, en el que la nave ha llegado a situarse a apenas 6.400 kilómetros de la superficie lunar, ahora ha llegado el momento de emprender el camino de vuelta a la Tierra. La tripulación deberá realizar en las próximas horas varias maniobras para escapar de la órbita de la Luna y volver por fin a casa.