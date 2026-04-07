DA Vigo

Da Vigo, la escuela de baile que quiere llevar hiphop gratuito a todos los colegios de Vigo y su área

Esta escuela quiere 'combatir' el uso de las pantallas y ofrecer a los jóvenes una alternativa de ocio saludable y deportivo a través de su especialidad, el hiphop. Para ello, acaba de firmar un acuerdo de colaboración con la Consellería de Deportes de la Xunta de Galicia, enmarcado en el programa Xogade, mediante el cual podrá impartir clases gratuitas a colegios e institutos de Vigo y su área. Más información