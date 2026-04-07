Alba Villar

En el Colexio Possumus el alumnado participa en el proyecto 'Pazos y castillos'

El Colexio Possumus ha desarrollado este curso un proyecto educativo de centro centrado en los «pazos y castillos», en el que participa todo el alumnado, desde infantil hasta secundaria, así como todo el profesorado. Se trata de un proyecto interdisciplinar en el que se trabajan todas las materias a lo largo del curso, con el objetivo de acercar al alumnado al patrimonio cultural gallego. Dentro de este proyecto, una de las actividades principales ha sido la feria medieval, celebrada el pasado 27 de marzo. Durante esta jornada, el alumnado acudió vestido de época y participó en diferentes propuestas como juegos tradicionales. Además, pudieron comprar y vender productos artesanales elaborados por ellos mismos, utilizando para ello una moneda propia creada en el centro. Más información