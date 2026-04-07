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Los astronautas de la misión Artemis II inician el regreso a la Tierra tras sobrevolar la cara oculta de la Luna

La misión Artemis 2 ha cruzado una frontera que nunca antes había traspasado. Nadie había llegado tan lejos. Tres hombres y una mujer han viajado a 406.000 kilómetros de nuestro planeta. Más allá de lo que logró la misión Apolo 13 en 1970. Están sobrevolando la cara oculta de la Luna y la sobrevolarán durante las próximas horas y durante 40 minutos perderán totalmente la comunicación con la Tierra. La nave Orion quedará aislada, sola en el universo, hasta retomar la comunicación. Los científicos les han recomendado fijarse en 35 áreas lunares específicas que han sido menos observadas hasta ahora. Vivirán momentos únicos. Por ejemplo: serán los primeros seres humanos en presenciar un eclipse solar desde el lado oculto de nuestro satélite.