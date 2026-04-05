Pedro Mina

¿Qué gafa comprar para ver el eclipse de sol?: el óptico vigués Antonio Serrat nos da las claves

Galicia será una zona privilegiada para visionar el eclipse total de sol del día 12 del próximo mes de agosto. Pero aunque quedan más de cuatro meses especialistas en el tema aconsejan empezar a conformar el kit y tener presente consejos para poder seguirlo sin dañar la vista. Con datos de la Agrupación Astronómica Rías Baixas, una óptica viguesa y el CSIC conformamos a continuación varias recomendaciones. Más información