Pedro Fernández

Ángeles Terrazo lanza un premio de novela llamado a ser referencia en Galicia

Ángeles Terrazo Blanco impulsa desde Vigo una fundación nacida de su pasión por los libros y concebida para promover, preservar y proyectar la cultura, con especial atención a la literatura, el fomento de la lectura y el apoyo a la creación literaria. En plena fase de arranque, la entidad ya ha puesto en marcha un ambicioso premio de novela, dotado con 20.000 euros, que aspira a convertirse en una referencia en Galicia y también a tender puentes con Latinoamérica, al tiempo que reivindica la búsqueda de nuevas voces y el respaldo a los talentos emergentes. Más información