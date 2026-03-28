Marta G. Brea

Teis estrena una galería al aire libre en la que te puedes llevar una obra si dejas otra

Con el objetivo de hacer barrio, la artista viguesa Eva Casais diseñó un mural interactivodetrás de su taller, La Quimera, en el que el arte es el hilo conductor: las personas interesadas pueden llevarse una de sus obras con el único coste de depositar a cambio alguna creación propia. El espacio es un punto de encuentro concebido como una pequeña galería de arte al aire libre en la que las personas puedan dejar sus creaciones y que la gente pueda contemplarlas, puesto que está situado en un tramo de la Vía Verde de Vigo. Apenas lleva unas semanas y la artista ya ha recibido varias láminas de otras personas. Más información