Lucía Feijoo Viera

Descubren dos planetas en formación alrededor de la estrella joven WISPIT 2

Un equipo de astrónomos ha observado la formación de dos planetas en el disco que hay alrededor de una estrella joven llamada WISPIT 2. Anteriormente ya se había detectado la presencia de un planeta, y ahora el equipo ha empleado telescopios del Observatorio Europeo Austral (ESO) para confirmar la presencia de otro. Estas observaciones, y la estructura única del disco presente alrededor de la estrella, indican que el sistema WISPIT 2 podría asemejarse a un Sistema Solar joven. "WISPIT 2 es la mejor mirada a nuestro propio pasado que tenemos hasta la fecha", dice Chloe Lawlor, estudiante de doctorado en la Universidad de Galway (Irlanda) y autora principal del estudio publicado hoy en The Astrophysical Journal Letters. El primer planeta recién nacido encontrado en el sistema (llamado WISPIT 2b) con una masa casi cinco veces la de Júpiter y orbitando la estrella central a unas 60 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, fue detectado el año pasado. Ambos planetas son gigantes gaseosos, como los planetas exteriores de nuestro Sistema Solar.