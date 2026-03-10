Las actividades acuáticas son ideales para los bebés
Cuando una familia entra en clase de matronatación y proclama que su objetivo es que su bebé aprenda a nadar, lo primero que hace Jose Manuel Pereira, monitor y gerente del gimnasio Arenal, es invitarlos a irse. No es una orden literal, puntualiza con gracia, pero sí deja claro que eso no es lo que encontrarán en la sesión. Más información
Últimos vídeos
Investigación
Residencial Les Naus de Alicante
Campaña en Castilla y León
Abascal llama a Mañueco "canalla" y le cambia el nombre por "Alfonso Fernández Marruecos"
Elecciones autonómicas