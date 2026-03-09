J.M. López

Jorge Pérez-Gallego, el español en el Observatorio Solar de Estados Unidos: "Los eclipses te dan las mejores reacciones de la ciencia: el 'wow' y el 'ajá'"

Define los meses cercanos al eclipse de 2024 que pudo verse desde Estados Unidos, un eclipse solar total, como los mejores y los peores de su carrera profesional. Los mejores, porque vivir una experiencia así es, dice, "como ir al concierto de tu grupo favorito" y la energía que se vive es inigualable, casi mística. Los peores, porque se metió voluntariamente en un lío monumental: retransmitir por primera vez desde una institución científica y en streaming para todo el mundo un eclipse. Y, sobre todo, porque ese trabajo lo llevó a Washington D.C., lejos de la zona de totalidad, donde se vio cómo la luna cubrió completamente el sol. Se perdió "el día de navidad para los físicos solares", que es como define los eclipses.