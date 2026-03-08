Alba Villar

Un paseo por una buena causa: la protectora Os Biosbardos y Faro se unen en la suscripción solidaria

Faro de Vigo y la protectora Os Biosbardos de Ponteareas se unen en la tercera edición de la suscripción solidaria. Lectores de FARO participaron este domingo en un paseo con los perros de dicha organización para promover la iniciativa. Más información