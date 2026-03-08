DIRECTO | Manifestación en Madrid por el 8M, Día Internacional de la Mujer
Las mujeres vuelven a llenar este domingo 8 de marzo las calles y plazas de las principales ciudades de toda España con motivo del Día Internacional de las Mujeres para reivindicar la igualdad de género, el fin de la violencia machista y los derechos de las mujeres. Más información
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Al menos cuatro muertos en el primer ataque israelí dentro de Beirut
ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN
DIRECTO | Feijóo participa en Tordesillas en un mitin de la campaña de Castilla y León
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER