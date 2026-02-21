Charrascas, cristos e roncos entran a redobre no dicionario galego
O dicionario da Real Academia Galega (RAG) soa a redobre. O Seminario de Lexicografía vén de aprobar a incorporación de tres instrumentos de percusión populares e tradicionais, exclusivos das «rondallas» de Reis do sur da provincia pontevedresa: cristo (e a variante cruz), ronco e charrasca, así como a denominación charrasqueiro para a persoa que toca este último. Os intérpretes dos dous primeiros reciben a mesma nomenclatura que o obxecto. «Rondalleiros» de A Merced de Chaín (Gondomar) amosan a FARO que son, como se tocan e como soan. Más información
