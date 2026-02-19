O IES Castelao foi o primeiro centro de ensino galego en render homenaxe a Begoña Caamaño
Hai algo máis de medio século, nuns tempos nos que as crianzas xogaban libres na rúa e enredaban até que os berros asomaban polas fiestras das casas a modo de «toque de queda» cotiá, neses mesmos terreos que hoxe coroan un centro de ensino e un patio cuberto non existía nada máis que un terraplén e unha lameira na que unha cativa perdeu un zapato. Aquela pequena respondía ao nome de «Bego», se quen o pronunciaba era a súa irmá, Beatriz Caamaño, con que medrou nun barrio vigués que foi «delicioso para a súa primeira infancia», O Calvario. E é precisamente por iso, porque Begoña Caamaño conformou parte da paisaxe humana que habitaba aquelas rúas de Vigo que era natural que a primeira homenaxe que se lle rendera á autora a quen a Real Academia Galega (RAG) dedica este ano as Letras Galegas tivese lugar no instituto que hoxe lembra aquela lameira na que perdeu o calzado, o IES Castelao. Más información