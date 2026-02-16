Mar Mato

El arte gallego marca su huella en la nueva exposición de los fondos del Museo Reina Sofía

A las diez de la mañana de este lunes, el Museo Reina Sofía en Madrid hervía más de lo habitual en los pasillos interiores fuera de la mirada del público que hacía cola fuera para visitar las muestras de Maruja Mallo, Oliver Laxe o Alberto Greco. Desbordaba la expectación ya que, una hora más tarde, se presentaba el nuevo recorrido por la obra propia del museo: «Colección. Arte Contemporáneo: 1975-presente. 50 años de historia del arte desde España». La muestra se nutre con 258 obras de los fondos del centro madrileño; creaciones de 173 artistas, entre los que figuran creadores gallegos. El público podrá conocer las obras desde mañana. En la rueda de prensa de la presentación la presidenta del Real Patronato Museo Reina Sofía, Ángeles González Sinde, recalcaba que «más que una reorganización, es una relectura crítica» a lo que ha supuesto el arte contemporáneo en España en el último medio siglo. Más información