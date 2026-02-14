Vigo despide a Xesús Alonso Montero nun emotivo acto
Unha importante multitude achegouse esta mañá até Pereiró para dar un último adeus ao histórico comunista, profesor, escritor e un dos grandes intelectuais contemporáneos de Galicia, Xesús Alonso Montero, quen finou o pasado xoves aos 97 anos de idade na cidade olívica. Personalidades políticas, do mundo da cultura galega, antigo alumnado, compañeiros de loita, amizades e familia reuníronse nun emotivo acto fiel á manda testamentaria que Alonso Montero deixou rubricada, sendo a persoa encargada de dirixir a despedida a súa filla, Sara Alonso Pimentel. Más información
