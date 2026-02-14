Los bomberos atienden cientos de incidencias por viento en Castellón
Los bomberos de Castellón han actuado en cientos de incidentes provocados por las fuertes rachas de viento que se están registrando este sábado en la provincia, la mayoría para la retirada de árboles caídos o el aseguramiento de diversos elementos con peligro de caída.
