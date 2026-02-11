Atlas News

Café contra la demencia: Un nuevo estudio apunta a que dos tazas de café o té al día pueden reducir el riesgo de demencia en un 18%

El café siempre despierta, y nunca mejor dicho, un eterno debate, aunque ganado con creces por los adictos a esta normalizada y legal droga psicoactiva. Hoy es un buen día para los amantes del café. Según un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association, una de las revistas médicas más reconocidas, dos o tres tazas de café al día podrían funcionar como un neuroprotector y suponer así un menor riesgo de demencia, hasta un 18% menos. La investigación, que ha durado casi cuatro décadas y en la que han participado más de 130.000 personas, advierte que el café siempre con cafeína. Pero también hablan de las maravillas del té. Una o dos tazas de té también podrían tener el mismo efecto.