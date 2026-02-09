Atlas News

'As Mouras', de Wedo Goás, reconocido como mejor mural del mundo en los Street Art Cities 2025

El mural ‘As Mouras’, del artista coruñés Wedo Goás (Edgar Goás Blanco), ha sido elegido mejor mural del mundo en la categoría Expert Spotlight 2025 de la prestigiosa plataforma Street Art Cities. La obra se encuentra sobre los muros laterales de dos edificios de viviendas de la calle Río Cádavo. El jurado no solo ha destacadola calidad técnica del mura. también su capacidad para generar “un profundo impacto social y emocional” en la comunidad, convirtiéndose en un símbolo de identidad local. Más información