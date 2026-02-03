Atlas News

Las máquinas de café dejarán de ofrecer azúcar automáticamente

La pausa para el café sigue siendo un ritual, pero lo que nos divide es cómo tomarlo: con o sin azúcar. Y eso es lo que quiere el Gobierno, que los cafés que nos sirven las máquinas no ofrezcan el azúcar de forma automática. Una medida que muchos cafeteros consideran una intromisión en sus hábitos diarios. En hospitales y residencias las máquinas ya lo ofrecen sin ningún tipo de endulzante. Ese límite también llegará a museos, centros deportivos y bibliotecas. Una forma de aprender a disfrutar del auténtico sabor del café de una manera más saludable.