Sara Fernández

Así son las nuevas pulseras antimaltrato que ha comprado Igualdad: más fiables y menos manipulables

Igualdad cambia las pulseras telemáticas antimaltrato tras los fallos en los dispositivos detectados el año pasado. El Gobierno invertirá hasta 111 millones de euros en un contrato que busca mejorar el seguimiento telemático de las medidas cautelares y las penas de prohibición de aproximación en casos de violencia de género y sexual. En concreto, se adquieren 17.660 nuevos dispositivos electrónicos, principalmente tobilleras porque, según la ministra Ana Redondo, son más fiables y "menos manipulables". Los nuevos dispositivos tienen resistencia al agua, sensores de movimiento y temperatura, así como alertas adicionales de proximidad entre víctima y agresor mediante bluetooth.