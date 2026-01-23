R. V.

Las incidencias de la borrasca Ingrid a su paso por Galicia

La borrasca Ingrid atraviesa Galicia con fuerza y deja a su paso un temporal de lluvia, viento, frío y nieve que complica la jornada en buena parte de la comunidad. Con avisos meteorológicos activados en todo el territorio, la costa permanece en alerta roja por oleaje, mientras que el interior afronta una alerta naranja por nieve y bajas temperaturas en todo Ourense y en zonas del interior de Lugo y Pontevedra. En el litoral cantábrico, además, rige la alerta amarilla por viento.