Aumentan los robos en vehículos para hacerse con las balizas V-16

Son muchos los coches que en los últimos días han amanecido con los cristales reventados para acceder al interior del vehículo. La razón es la famosa baliza V-16, obligatoria, desde el 1 de enero. Y esa es una de las preocupaciones de los usuarios, porque el precio de las homologadas siempre ronda entre 40 y 50 euros. Por eso, los ladrones saben lo que hacen: fáciles de robar y, sobre todo, fáciles de revender. En el mercado negro estos dispositivos cuestan entre 5 y 10 euros. Han pasado solo 16 días desde que entraron en vigor y esta es solo una polémica más que envuelve a las balizas.