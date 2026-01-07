Atlas News

La mitad de los españoles coge de media 4 kilos de peso tras las fiestas navideñas

Hoy, 7 de enero, lo tenemos claro. Salimos a correr o volvemos al gimnasio. Hay que bajar el turrón y los excesos de estas fiestas. Durante las Navidades más de la mitad de la población aumenta de media unos 4 kilos, porque comemos hasta un 30% más de lo habitual. Además, lo hacemos en menos tiempo, apenas 15 días, y hacemos mucho menos ejercicio. Por eso, los expertos recomiendan volver a la rutina y hacer cinco comidas al día, abusar de las frutas y verduras y comer mucha legumbre. Y nada de dietas milagro que prometen resultados muy rápidos y provocan el efecto rebote. Comer sano y hacer ejercicio, pequeños consejos para que bajar esos kilos de más no sea tan duro.