Hablamos con Daniel Sánchez Arévalos sobre la película Rondallas

El director David Sánchez Arévalo presenta Rondallas, una película profundamente arraigada en la cultura popular gallega que convierte la música tradicional en motor emocional y narrativo. Rodada en A Guarda y con la participación de cerca de un centenar de rondalleros reales del sur de Vigo, la cinta mezcla comedia y drama para abordar el duelo colectivo de una comunidad pesquera marcada por los naufragios. Sánchez Arévalo destaca la energía y autenticidad aportadas por los músicos no profesionales y reivindica el espíritu coral de la historia, inspirada en las comedias británicas que parten de realidades locales para alcanzar un mensaje universal sobre la superación, la memoria y la fuerza del grupo.

