Falamos con Carlos Blanco e Tamar Novas sobre a película Rondallas

Pedro Fernández

Os actores galegos Carlos Blanco e Tamar Novas salientan o clima de complicidade e liberdade creativa vivido durante a rodaxe de Rondallas, a nova película de David Sánchez Arévalo filmada na Guarda, na que a música tradicional e o espírito coral sosteñen unha historia de comunidade e duelo. Ambos intérpretes destacan a confianza do director e a súa aposta por deixar «xogar» aos actores, así como a intensa convivencia do equipo durante a gravación, reforzada pola participación de rondalleiros reais da zona, un elemento que se percibe na pantalla e achega autenticidade e enerxía colectiva ao filme.

