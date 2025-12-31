Marta G. Brea

Acordes sobre la ría de Vigo con Roxana Mouriño

«Raíces de mar» es un proyecto musical dividido en dos EP, «Mar» y «Raíces», que traza un recorrido sonoro por la emigración, la memoria y la identidad a través de influencias que van de Brasil y Cuba al grunge norteamericano, con Galicia como punto de llegada. Se trata de un trabajo autobiográfico e intimista de la artista gallega y profesora de guitarra flamenca Roxana Mouriño, finalista el pasado año de los II Premios SGAE de Flamenco Paco de Lucía. Más información