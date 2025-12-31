Secciones

Es noticia
Tarifazo AP-9Empresas de GaliciaLo más leído en 2025'Overbooking' en UrgenciasLuz verde al Ofimático
instagramlinkedin
Acordes sobre la ría de Vigo con Roxana Mouriño

Acordes sobre la ría de Vigo con Roxana Mouriño

Marta G. Brea

Acordes sobre la ría de Vigo con Roxana Mouriño

Marta G. Brea

RRSS WhatsAppCopiar URL

«Raíces de mar» es un proyecto musical dividido en dos EP, «Mar» y «Raíces», que traza un recorrido sonoro por la emigración, la memoria y la identidad a través de influencias que van de Brasil y Cuba al grunge norteamericano, con Galicia como punto de llegada. Se trata de un trabajo autobiográfico e intimista de la artista gallega y profesora de guitarra flamenca Roxana Mouriño, finalista el pasado año de los II Premios SGAE de Flamenco Paco de Lucía. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents