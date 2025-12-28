PI STUDIO

La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia y Protección Civil emite un Es-Alert a toda la provincia

Las tormentas están descargando con mucha fuerza en Alicante y Valencia, donde se dan ya acumulados de agua de más de 100 litros por metro cuadrado en muchos puntos. La Aemet ha activado a primera hora de la tarde el aviso rojo por lluvias en el litoral sur de Valencia y la Generalitat Valenciana ha enviado un segundo mensaje de Es_Alert a todos los móviles de la provincia de Valencia. Más información