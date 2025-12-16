Atlas News

La Unión Europea rectifica la hoja de ruta de la descarbonización del transporte

Por Europa circulan casi 250 millones de vehículos con motor de combustión y la cifra seguirá aumentando. La unión europea acaba de revisar la prohibición de fabricar estos coches más allá de 2035. Medida aprobada con la oposición de países como España. La nueva fecha tope no queda fijada, pero si existe el compromiso de fijarla más adelante. En 2030 y en 2035 se revisará la hoja de ruta para lograr la descarbonización total, responsable del 15 por ciento de las emisiones globales. Bruselas apuesta decididamente por vehículos eléctricos más pequeños, fabricados en la unión y con precios más competitivos y permite que convivan otras tecnologías como los híbridos enchufables y los carburantes con cero emisiones. Los aranceles americanos y la competencia china han castigado a la industria de automoción europea, especialmente a Alemania. El sector da trabajo a 13 millones de personas y supone el 7 por ciento del PIB comunitario.