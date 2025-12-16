Atlas News

Peligro por los juguetes de IA: Pueden afectar a los menores negativamente

Es uno de los controvertidos peluches con Inteligencia artificial que interactuan con los niños a través de un bot. Bajo esa apariencia inofensiva puede crear problemas emocionales entre los más pequeños afirma la psicóloga Silvia Álava. Los menores pueden hacerles todo tipo de preguntas- En España no se pueden vender en jugueterías pero si en páginas webs dice Pablo Busó, Investigador de AIJU. También pueden suponer un problema a la hora de proteger los datos de los más pequeñoos, sostiene el abogado Ramón Arnó. En Estados Unidos han llegado a retirar del mercado un peluche que hablaba de sexo y armas con niños pequeños.