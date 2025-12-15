Pedro Fernández

IV Premios Emilia Pardo Bazán no País das Rías

La fundadora de la Red de Mujeres Vecinales contra los Maltratos de Vigo, Rosa Fontaíña; la responsable de la Naviera Mar de Ons, Silvia Torres, y la pintora Menchu Lamas son tres mujeres referentes que procuran, con el ejemplo de su carrera, crear un futuro en igualdad. Como prueba, recibieron ayer su respectivo Premio Emilio Pardo Bazán en el País de las Rías (cuarta edición), como reconocimiento a su feminismo y liderazgo femenino. Los galardones impulsados por el FARO DE VIGO y el Concello de Vigo tuvieron en el atardecer de este lunes su gala en el auditorio de Afundación en la ciudad olívica. Más información