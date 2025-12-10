Atlas News

La fábrica de Balizas V16 a pleno rendimiento

Su uso será obligatorio a partir del 1 de enero. Encontrarlas en las estanterías de muchos establecimientos es ya misión casi imposible. La mayoría se fabrican en una empresa de Zaragoza, que desde hace semanas duplica turnos para atender la alta demanda: 18.000 balizas diarias, una cada cuatro segundos, que son sometidas a estrictos controles de calidad antes de llegar al mercado. Su secreto es que se pueden ver de día. Se plantean ya contratar a más personal y ampliar incluso instalaciones. Un negocio en alza que ha convertido este producto en el regalo estrella de las Navidades.