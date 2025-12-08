Atlas News

Imágenes de balizas v16

La nueva baliza de emergencias de la DGT lleva GPS incluido para localizar los vehículos. Muchas personas ya se han comprado la nueva baliza, que será obligatoria a partir del 1 de enero y sin ella la multa podría ser de 80 euros. Para utilizarla solo hace falta ponerle pilas, darle al botón y colocarla en el techo del coche. Tiene una visibilidad de un kilómetro y de momento en el mercado ronda los 30 o 40 euros. Algo por lo que los usuarios se quejan, ya que es obligatoria y otras anteriores que tienen no sirven. Algunas personas también son susceptibles de utilizarla porque hace que el vehículo sea localizable, pero otros piensan que la seguridad va primero.