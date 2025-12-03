V Enceuntro «Mujeres fuera de serie»
En el Museo Marco de Vigo tuvieron lugar las charlas, «Compromiso y creatividad en clave femenina» -moderada por la periodista Amaia Mauleón- y con la presencia de Zaza Ceballos, directora, guionista y fundadora de la productora Zenit; María Monsonís, cantante y mitad del mítico dúo Cómplices; la prestigiosa y multipremiada escritora y miembro de la RAG Fina Casalderrey y la pediatra viguesa Pilar Martínez, fundadora de la ONG Da Man. Y una segunda mesa, «Mujeres contra las barreras invisibles en el entorno científico» -moderada por Irene Bascoy, subdirectora de Faro- con la directora de la Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía de la Universidade de Vigo; Elena Alonso; la médica y presidenta de la Asociación Española contra la Meningitis, Cristina Regojo, y la ingeniera ourensana Antía Fernández, directora de Innovación para mercados estratégicos del prestigioso centro tecnológico Gradiant. Más información