Pedro Fernández

Inclusión y Empoderamiento: Avances y Desafíos para las Personas con Discapacidad

A menudo, la discapacidad sigue siendo invisible para gran parte de la sociedad. Esa falta de mirada provoca, en muchos casos, exclusión social y laboral: porque sin visibilidad no hay conciencia, y sin conciencia, no hay acción. Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que busca precisamente reforzar esa visibilidad y recordar que la inclusión no puede limitarse a un solo día del calendario.