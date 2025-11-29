Guardia Civil

Cae una banda especializada en la estafa del tocomocho y el timo de la estampita con víctimas en Oleiros, Carballo y otras localidades de Galicia

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que cometía estafas con el método del tocomocho y la estampita con víctimas en las provincias de A Coruña, Pontevedra, Sevilla, Huelva y Almería. Hay seis detenidos y otras tres personas investigadas aunque la operación continúa abierta. En Galicia hay afectados por estos timos en las localidades coruñesas de Ames, Carballo y Oleiros y en las pontevedresas de Cambados, Marín, Mos y O Porriño. Más información. Más información