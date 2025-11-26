Atlas News

La gripe sigue subiendo en España por la nueva variante de la gripe A que circula por Europa

Con el frío, ya están aquí los virus respiratorios. La incidencia de la gripe se está disparando antes de lo habitual, entre tres y cuatro semanas antes. La misma semana que el año pasado había 12 contagios cada 100.000 habitantes, ahora hay 33, el triple, y no solo eso, las hospitalizaciones por gripe se han duplicado desde la semana pasada. La culpa es de la variante de la gripe A, la variante K, que se propaga rápido y es más severa. Por eso, los expertos insisten en la vacunación y sobre todo para los más vulnerables. Todavía hay un 40% de los mayores de 80 sin vacunar y más de la mitad de los de 70. La vacuna reduce el riesgo de desarrollar los cuadros más graves.