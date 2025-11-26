Atlas News

Black Friday con IA, la nueva aliada de los consumidores

Este año contamos con un gran aliado para nuestras compras: la inteligencia artificial nos ayudará a realizar investigaciones en profundidad para ver las ofertas online. Tres de cada diez compradores aseguran que recurrirán a ella para comparar precios y detectar falsas rebajas. Además, casi la mitad se fía más de la inteligencia artificial que de los dependientes o influencers. Eso sí, siempre que queramos comprar y haciendo un buen uso para ahorrar.