Lucía Feijoo Viera

La historia de Marouane: llegó a España en los bajos de un camión y ahora es policía local

La Policía Local de Sevilla ha reconocido este lunes a Marouane Chhayby Braik, quien cumplió el sueño de convertirse en agente tras llegar a España desde Marruecos cuando era menor en los bajos de un camión. En el acto por el Día de la Festividad de la Policía Local de Sevilla se ha proyectado un vídeo con la historia de Marouane, quien gracias a su esfuerzo, constancia y a las oportunidades del sistema de protección se ha convertido en funcionario de este cuerpo.