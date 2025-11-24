Cantares do Brión cumpre 15 anos
Con motivo do seu 15 aniversario, o coro galego Cantares do Brión lanza o seu terceiro traballo en formato libro-disco achegando novo repertorio á música tradicional galega, pero sen esquecerse tampouco da divulgación de pezas de formacións históricas. Na actualidade, preto de 60 persoas integran esta agrupación, un coro con sede en Vincios, no Val Miñor, que preserva tradición e idioma a través de letras que prestan especial atención á igualdade de xénero, á paz e á liberdade. Más información