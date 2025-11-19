Guardias civiles expertos en ciberestafas mantienen un encuentro con suscriptores de FARO
Los agentes expertos en ciberdelitos Juan José López Castro, capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial; Antonio Vázquez Saburido, sargento y jefe de investigación tecnológica; y Alfonso Pampín Iglesias, del equipo Arroba -todos ellos de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense- mantuvieron un encuentro con un grupo de suscriptores de FARO. «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado», afirmaron en una cita en la que compartieron sus vivencias y ofrecieron recomendaciones para extremar las precauciones ante la llegada del Black Friday y la Navidad. Más información
