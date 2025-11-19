Pablo Hernández Gamarra / Edgar Melchor

Guardias civiles expertos en ciberestafas mantienen un encuentro con suscriptores de FARO

Los agentes expertos en ciberdelitos Juan José López Castro, capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial; Antonio Vázquez Saburido, sargento y jefe de investigación tecnológica; y Alfonso Pampín Iglesias, del equipo Arroba -todos ellos de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense- mantuvieron un encuentro con un grupo de suscriptores de FARO. «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado», afirmaron en una cita en la que compartieron sus vivencias y ofrecieron recomendaciones para extremar las precauciones ante la llegada del Black Friday y la Navidad. Más información