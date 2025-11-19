Atlas News

La baliza V16 será obligatoria para todos los conductores a partir del 1 de enero

A partir del 1 de enero será obligatorio que todos los vehículos lleven esta baliza la V16, que permite no salir del vehículo para avisar de una avería; solo hay que encenderla y colocarla. Para que funcione correctamente debemos tener en cuenta dos cosas: que estén “conectadas” y homologadas a la DGT 3.0; las antiguas V16 sin conexión dejarán de ser válidas. Es muy sencillo, ante una avería, se aparta el vehículo al arcén, se enciende la luz y solo abriendo la ventanilla se coloca la luz. Esa es la principal ventaja, la seguridad. No hay que bajarse del vehículo y se evitan accidentes. Porque en España mueren 25 personas de media al año al salir del coche para poner el triángulo. Una vez encendida esta señal, llega hasta la central de la DGT. Esta información llega a navegadores, paneles de a bordo y apps compatibles, avisando al resto de conductores de que hay un vehículo parado en la vía. Eso sí, la baliza solo transmite la posición exacta del vehículo, no emite ninguna información personal. Por eso, es el conductor el que tiene que seguir llamando a la asistencia en carretera. Tiene un precio de unos 50 euros y en poco más de un mes será obligatoria para 31 millones de vehículos.