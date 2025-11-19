El 40% de los españoles toman antibiótico sin necesitarlo
Automedicarse con antibióticos, abusar de ellos o tomarlos inadecuadamente acaba provocando un problema tan enorme de salud como es la aparición de las superbacterias. Se llama superbacterias a aquellas bacterias que llevan con nosotros todas la vida y que resisten a los antibióticos tras haber aprendido a esquivarlos después de años abusando de ellos. Las superbacterias matan cada año a más de un millón de personas en el mundo, 23.000 en España. Cuando enfermamos, la decisión de prescribir un antibiótico debe ser competencia exclusiva de los médicos. Aunque algunos todavía no lo sepan, los antibióticos no curan las infecciones causadas por virus, como el resfriado común o la gripe, solo son eficaces para combatir las infecciones bacterianas. De nuestro uso responsable de los antibióticos depende en parte el futuro de nuestra salud.